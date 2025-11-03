El Ahmadi ziet verschil tussen Ajax en Feyenoord: "Als je..."

Karim El Ahmadi is vol lof over de backs van Feyenoord. De oud-middenvelder van de club zag in de 3-1 zege op FC Volendam opnieuw hoe bepalend Gijs Smal en Givairo Read zijn voor het spel van de Rotterdammers.

"Als je de backs wegzet tegenover die van Ajax: dat is echt een groot verschil", begint El Ahmadi bij Dit Was Het Weekend. Vooral over Smal is hij zeer te spreken. "Smal vind ik altijd heel slim voetballen: hij komt tussen de linies vrij, kan lager vrijkomen en kan het middenveld inkomen. Ik vind hem een heel goede en intelligente speler."

De veelzijdigheid van Smal valt hem op. "Hij is altijd een optie en heel vast aan de bal. Hij heeft bij Feyenoord ook al eens op 6 gespeeld en kan echt overal uit de voeten achterin. Dat is ideaal voor de opbouw, terwijl hij ook in het verdedigen steeds beter wordt. Ik vind hem echt een meerwaarde."

Ook Givairo Read krijgt complimenten. "Read speelt aan de andere kant op een heel andere manier, met heel veel diepte. Hij is op zijn manier ook heel belangrijk: met zijn diepteloopjes zorgt hij ervoor dat Hadj Moussa vaak in de een-tegen-een komt. Hij wordt met de week alleen maar beter."

Tot slot concludeert El Ahmadi: "Je ziet dat de backs steeds belangrijker worden in het hedendaagse voetbal. Deze twee zorgen er echt voor dat Feyenoord makkelijker aan het voetballen komt."