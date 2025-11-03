El Ahmadi ziet verschil tussen Ajax en Feyenoord: "Als je..."

VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Foto: © BSR Agency

Karim El Ahmadi is vol lof over de backs van Feyenoord. De oud-middenvelder van de club zag in de 3-1 zege op FC Volendam opnieuw hoe bepalend Gijs Smal en Givairo Read zijn voor het spel van de Rotterdammers.

"Als je de backs wegzet tegenover die van Ajax: dat is echt een groot verschil", begint El Ahmadi bij Dit Was Het Weekend. Vooral over Smal is hij zeer te spreken. "Smal vind ik altijd heel slim voetballen: hij komt tussen de linies vrij, kan lager vrijkomen en kan het middenveld inkomen. Ik vind hem een heel goede en intelligente speler."

De veelzijdigheid van Smal valt hem op. "Hij is altijd een optie en heel vast aan de bal. Hij heeft bij Feyenoord ook al eens op 6 gespeeld en kan echt overal uit de voeten achterin. Dat is ideaal voor de opbouw, terwijl hij ook in het verdedigen steeds beter wordt. Ik vind hem echt een meerwaarde."

Ook Givairo Read krijgt complimenten. "Read speelt aan de andere kant op een heel andere manier, met heel veel diepte. Hij is op zijn manier ook heel belangrijk: met zijn diepteloopjes zorgt hij ervoor dat Hadj Moussa vaak in de een-tegen-een komt. Hij wordt met de week alleen maar beter."

Tot slot concludeert El Ahmadi: "Je ziet dat de backs steeds belangrijker worden in het hedendaagse voetbal. Deze twee zorgen er echt voor dat Feyenoord makkelijker aan het voetballen komt."

Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
