Het geschil tussen Anwar El Ghazi en FSV Mainz 05 is definitief afgerond. De aanvaller, die tegenwoordig uitkomt voor Al Sailiya, heeft na een schikking bij de rechtbank recht op een extra vergoeding van 1,14 miljoen euro. Daarmee komt het totale bedrag dat hij van de Duitse club ontvangt uit op 2,64 miljoen euro. Bij Mainz kwam El Ghazi destijds slechts tot 51 speelminuten.

De problemen tussen beide partijen ontstonden in oktober 2023. Na de terroristische aanval van Hamas plaatste El Ghazi berichten op sociale media. Mainz sprak de aanvaller daarop aan en probeerde de situatie nog te herstellen. Toen de voetballer later kritiek uitte op een verklaring van de club, liep de samenwerking alsnog stuk. In november van dat jaar werd zijn contract beëindigd.

De rechtbank in Mainz bepaalde later dat het ontslag niet rechtsgeldig was. Oud-Ajax-speler El Ghazi ontving daarop al 1,5 miljoen euro, maar vond dat bedrag niet voldoende. Hij stapte opnieuw naar de rechter en eiste nog eens 2,28 miljoen euro. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een schikking, waarbij de aanvaller 1,14 miljoen euro extra krijgt.