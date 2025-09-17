KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
'El Ghazi weer tegenover Mainz, speler kan nog meer geld eisen'

Anwar El Ghazi en Mainz staan binnenkort weer tegenover elkaar in de rechtszaal. De Duitse club gaat in hoger beroep tegen een opgelegde straf in de zomer van 2024. 

De rechter oordeelde dat de voormalig speler van Ajax recht had op een bedrag van 1,4 miljoen euro nadat hij ontslagen was door Mainz. De Duitse club nam per direct afscheid van El Ghazi na een Pro-Palestina-post eind 2023. Het Duitse gerechtshof oordeelde het ontslag onrechtmatig en eiste dat de club een schadevergoeding betaalde aan de speler. 

Mainz is het niet eens met die beslissing en gaat nu in hoger beroep, zo meldt het Duitse Kicker. Daarmee loopt de Bundesliga wel een risico. Volgens het medium zal El Ghazi nog eens zeven ton aan niet-uitbetaalde ‘loyaliteitsbonussen’ opeisen én het salaris dat hij misliep door in plaats van bij Mainz bij Cardiff te voetballen. 

