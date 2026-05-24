El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"

Ajax wacht zondagmiddag een beladen finale van de play-offs om Europees voetbal. In Volendam treffen de Amsterdammers opnieuw FC Utrecht, een ploeg die dit seizoen al twee keer te sterk bleek voor Ajax. Vooral Souffian El Karouani verkeert in uitstekende vorm en straalt richting het beslissende duel veel vertrouwen uit.

De linksback van de Domstedelingen was dit seizoen een van de gevaarlijkste spelers van FC Utrecht. In alle competities was El Karouani goed voor liefst achttien assists en groeide hij uit tot een vaste waarde onder Ron Jans. Ajax zal zondag dus opnieuw alert moeten zijn op de aanvallende impulsen van de vleugelverdediger.

FC Utrecht reist bovendien met vertrouwen af naar Volendam. Ajax wist de laatste vier onderlinge duels niet te winnen en verloor zelfs de laatste drie ontmoetingen met de ploeg uit de Domstad. "Ik denk dat het nog nooit is voorgekomen dat een club drie keer in één seizoen wint van Ajax", aldus El Karouani in gesprek met Voetbal International.

Toch gelooft de verdediger heilig in een nieuwe stunt tegen de Amsterdammers. "Je speelt niet vaak drie keer in één seizoen tegen elkaar", zegt El Karouani. "Maar het kan, ik ben heel benieuwd komende zondag. Het geloof is er in elk geval. Ik denk altijd dat we iedere wedstrijd kunnen winnen. Maar zeker nu, in de goede fase waarin we zitten. Dat de finale nu tegen Ajax is, is voor FC Utrecht extra mooi. Zeker als we winnen. Zelf kijk ik niet zo naar hen, maar veel meer naar onszelf. Ik zou het heel mooi vinden om de groep voetballers bij FC Utrecht komend seizoen Europees voetbal te geven."

Ook het feit dat de finale niet in de Johan Cruijff Arena wordt gespeeld, ziet El Karouani als een voordeel voor FC Utrecht. "Dat is natuurlijk heel apart", stelt hij. "Maar ik denk dat het voor Ajax een nadeel is. Voor ons is het gewoon een uitwedstrijd."