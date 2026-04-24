'El Karouani maakt nieuwe club bekend en laat Ajax links liggen'
Souffian El Karouani vertrekt na dit seizoen bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Saoedi-Arabië. De vleugelverdediger, die ook begeerd werd door Ajax, gaat spelen voor Al Qadisiya, zo bevestigt ESPN.
De 25-jarige El Karouani heeft een aflopend contract in de Domstad en kiest voor een nieuw avontuur op het hoogste niveau in Saoedi-Arabië. Bij zijn nieuwe club komt hij onder leiding te staan van trainer Brendan Rogers, die eerder actief was bij onder meer Swansea City en Liverpool.
El Karouani kwam in de zomer van 2023 over van N.E.C. en groeide bij FC Utrecht uit tot een vaste waarde. In totaal speelde hij 113 wedstrijden, waarin hij vijf keer tot scoren kwam.
