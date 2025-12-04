Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
El Karouani in verband gebracht met Ajax: "Begrijp dat er banden zijn"

Arthur
bron: Fabrizio Romano
Souffian El Karouani
Souffian El Karouani Foto: © Pro Shots

Mahmoud El Boustati, de zaakwaarnemer van FC Utrecht-aanvaller Souffian El Karouani, reageert op de aanhoudende geruchten rondom zijn cliënt. De Marokkaanse linksback wordt regelmatig in verband gebracht met Ajax, maar een directe overstap naar Amsterdam lijkt op korte termijn niet aan de orde.

El Karouani’s naam duikt steeds vaker op bij verschillende clubs. Na de Europa League-wedstrijd tussen Real Betis en FC Utrecht (2-1) viel de verdediger op bij diverse Spaanse teams, waaronder zelfs Betis. Voor veel ploegen is hij interessant om te volgen, aangezien zijn contract na dit seizoen afloopt en hij in de zomer transfervrij kan vertrekken.

Ook Ajax houdt El Karouani in de gaten. Jan Verdonk van de Pantelic Podcast meldde dat de Amsterdammers mogelijk al in de winterstop interesse hadden om de linksback te halen. Daarnaast schrijft de doorgaans goed ingevoerde journalist Fabrizio Romano op X over de situatie rondom de Utrecht-speler.

El Boustati reageert duidelijk op de speculaties volgens Romano. "Ik begrijp dat er banden zijn met meerdere clubs, aangezien hij het vorig seizoen geweldig deed en dit seizoen zelfs nog beter presteert, met hele goede statistieken. Maar voorlopig focust hij zich alleen op FC Utrecht, om belangrijk te zijn voor het team." Dit seizoen staat El Karouani op drie goals en dertien assists.

