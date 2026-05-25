El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Souffian El Karouani kijkt ondanks de verloren play-off-finale met trots terug op het seizoen van FC Utrecht. De Domstedelingen grepen zondag naast een ticket voor Europees voetbal door na strafschoppen te verliezen van Ajax.
De finale eindigde in 1-1, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Nadat Sébastien Haller al miste namens FC Utrecht, zag El Karouani zijn penalty vervolgens gekeerd worden door Ajax-doelman Maarten Paes. Daarmee werd zijn inzet direct ook zijn laatste balcontact als speler van FC Utrecht.
Toch overheerste bij El Karouani na afloop vooral trots. "Ik denk dat we gewoon een mindere periode hebben gehad. We hebben een mooi seizoen gehad", vertelde de linksback aan ESPN. "We zijn zesde geëindigd met FC Utrecht en we hebben Europees voetbal gespeeld."
De verdediger benadrukte dat FC Utrecht ondanks het mislopen van Europees voetbal veel positieve momenten heeft gekend. "We hebben mooie wedstrijden gespeeld in de Galgenwaard, dus als FC Utrecht vind ik dat je trots mag zijn op dit seizoen. Alleen is het jammer dat je de play-offs verliest en het seizoen niet positief kan afsluiten."
Voor El Karouani komt daarmee een einde aan zijn periode in Utrecht. De linksback vertrekt transfervrij uit de Domstad en lijkt zijn carrière voort te zetten bij Al Qadsiah FC.
