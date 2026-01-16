Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Het laatste Ajax Nieuws

El Karouani transfervrij naar Ajax? "Kan heel interessant zijn"

Niek
El Karouani in de Galgenwaard
El Karouani in de Galgenwaard Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zich in de winterstop waarschijnlijk niet versterken met FC Utrecht-speler Souffian El Karouani, zo weet Mike Verweij te melden. De verslaggever weet dat Jordi Cruijff achter de schermen al een stem heeft over aankoopbeleid bij de club uit Amsterdam. 

"Er wordt natuurlijk wel 'geklankbord' met Jordi Cruijff", vertelt hij in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. "Blind is een optie. Alleen Cruijff zegt: Ajax gaat geen geld betalen voor een speler die over een halfjaar uit zijn contract loopt. Hetzelfde geldt voor El Karouani. Beuker en Kroes zagen hem als geschikte linksback, maar daarover wordt ook gezegd: we gaan geen vier miljoen euro betalen voor een speler die over vier maanden transfervrij is."

Daardoor grijpt Ajax mogelijk naast de linksback van FC Utrecht, die na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. "Dat kan, maar dat zijn keuzes. Beleidsbepalers moeten nu eenmaal veel moeilijke keuzes maken", legt hij uit. "Je kunt ook naar El Karouani toegaan en zeggen: we hebben dit plan met je na dit seizoen. Als je nu geen vier miljoen kost, kunnen we je dit tekengeld bieden. Dan kan het voor die speler ook heel interessant zijn", constateert Verweij. 

De clubwatcher is benieuwd waar El Karouani na dit seizoen speelt. "Ik zeg niet dat El Karouani niet naar Ajax komt, maar het wordt wel een stuk moeilijker", voorspelt de Ajax-watcher, die ook nog wel zijn twijfels heeft over de verdediger van de club uit de Domstad. "Owen Wijndal was ook uitstekend bij AZ toen hij naar Ajax kwam. Ik vind El Karouani ook een goede speler bij Utrecht, maar de garantie dat het een hit wordt heb je niet." 

