Geschreven door Jessica Westdijk 05 apr 2021 om 14:04

Naast Mkhitaryan en Kumbulla mist AS Roma tegen Ajax ook Stephan El Shaarawy.

De aanvaller raakte zaterdag in de wedstrijd tegen Sassuolo geblesseerd. Inmiddels blijkt dat hij een spierblessure heeft opgelopen die hem in ieder geval een paar weken aan de kant houdt, zo meldt Sky Sports Italia.

Aanstaande donderdag treffen Ajax en AS Roma elkaar voor het eerst. De Italianen komen dan op bezoek in Amsterdam. Een week later staat het duel in Rome op het programma.