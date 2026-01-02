Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

Eljero Elia toont zich kritisch over het ontslag van John Heitinga als trainer bij Ajax. De voormalig profvoetballer, die in het verleden furore maakte bij clubs als FC Twente en Feyenoord, wijst ook naar de rol van diverse journalisten.

"De media heeft hem gewoon alleen maar zitten kraken, kraken, kraken", legt hij uit op de website van FC Update. "Ze hebben aan zijn poot lopen zagen tot hij zou omvallen. Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn als je dat als journalist zou doen", aldus Elia.

"De media heeft het gewoon aangewakkerd. Kijk, ik geef de media niet 100% de schuld", benadrukt hij. "Natuurlijk moet hij ook naar zichzelf kijken en bijvoorbeeld naar hoe hij overkwam. Dat is wel zeer belangrijk en zorgde voor veel twijfel bij Ajax-fans", besluit Elia realistisch.