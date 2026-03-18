Elia laat licht schijnen op Klassieker: "Zou best realistisch zijn"

bron: Sportnieuws.nl
Eljero Elia
Eljero Elia Foto: © BSR Agency

Eljero Elia denkt dat Feyenoord een goede kans maakt om zondag de Klassieker te winnen. Zowel de Rotterdammers als Ajax zijn de laatste weken niet in topvorm. 

Beide ploegen wonnen afgelopen weekend, maar kennen een moeizaam seizoen. Zondagmiddag staan ze tegenover elkaar in de Kuip. "Ajax maakt altijd wel kans, alleen als ze doen wat ze moeten doen. Het zijn veel jonge jongens en voor veel spelers is het de eerste keer in De Kuip. Ik weet niet hoe ze daarop reageren", blikt Elia vooruit in gesprek met Sportnieuws.nl. "Laten we hopen voor Feyenoord dat ze er gewoon bovenop klappen."

Het chagrijn is bij Feyenoord momenteel wel iets groter dan in Amsterdam. "Ze zijn allebei niet in hun beste vorm op dit moment, maar je moet positief blijven denken", aldus de vleugelaanvaller, die zich wel aan een voorspelling wil wagen. "Ik denk dat het misschien wel 2-0 wordt voor Feyenoord, thuis in De Kuip. Dat zou best realistisch zijn."

