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Eljero Elia geniet van Ajacied: "Dit vind ik buitencategorie"

Max
bron: Ziggo Sport
Eljero Elia
Eljero Elia Foto: © Pro Shots

Eljero Elia is groot fan van Abdellah Ouazane. Wat de voormalig profvoetballer betreft speelt het talent van Ajax altijd. 

Ouazane laat zich de eerste weken van het seizoen al zien met prachtige acties. "De laatste keer dat ik dat heb gezien bij zo’n jonge jongen is Ismaïl Aissati", reageert Elia in Rondo van Ziggo Sport. "Ik geniet daarvan, man. Die jongen moet gewoon spelen."

De zeventienjarige Ouazane is echter lang niet altijd verzekerd van een basisplek onder Míchel Sanchez. "Bij Ajax zeggen ze altijd toch: maakt niet uit hoe oud je bent, dan speel je. Dit vind ik buitencategorie", besluit Elia. 

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