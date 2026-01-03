Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

Eljero Elia denkt dat PSV kampioen wordt. Dat laat de oud-Feyenoorder weten tegenover de camera van FC Update.

"PSV is altijd die lachende derde. Laat die andere twee (Feyenoord en Ajax, red.) maar lekker met elkaar vechten en 'Wij komen zo langs.' zo gaat dat".

"Als één van die twee een lange goede periode heeft. Wordt Feyenoord of Ajax kampioen. Maar als PSV al voorop ligt, zie ik ze niet meer snel terug gaan", aldus de oud-buitenspeler.