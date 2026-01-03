Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
Eljero Elia denkt dat PSV kampioen wordt. Dat laat de oud-Feyenoorder weten tegenover de camera van FC Update.
"PSV is altijd die lachende derde. Laat die andere twee (Feyenoord en Ajax, red.) maar lekker met elkaar vechten en 'Wij komen zo langs.' zo gaat dat".
"Als één van die twee een lange goede periode heeft. Wordt Feyenoord of Ajax kampioen. Maar als PSV al voorop ligt, zie ik ze niet meer snel terug gaan", aldus de oud-buitenspeler.
Laatste nieuws
Ajax wacht een loodzware maand, bekijk hier het volle programma
Van Marwijk kijkt kritisch: "Dat is een tegenvaller voor Ajax"
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
Valentijn Driessen openhartig: "Mijn vrouw vindt dat wel jammer"
'Na Ajax-geruchten meldt Turkse club zich voor Quilindschy Hartman'
Oud-Ajacied Arek Milik kan na 588 dagen rentree toch nog niet maken
Verweij: "Hij zou een veelvoud kunnen verdienen in het buitenland"
Ajax-duel werd teveel voor Kieft: "Bij de aftrap al in z'n auto"
'Flinke domper voor Ajax: transfer van absolute miskoop van de baan'
'Europese clubs tonen concrete interesse in Steven Bergwijn'
Meer nieuws
Cruijff kan aan de bak: "Behoefte aan heel veel goede spelers"
Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"
Van der Vaart gaat aan de slag als commentator: "Een evenement"
Noa Lang alweer weg bij Napoli? 'Club meldt zich voor transfer'
Sergiño Dest verbaasd over Ajax: "Kwam op mij over als indekken"
Maduro kritisch: "Vraag is of zij allemaal Heitinga-soldaten waren"
'Chelsea geeft Ajax duidelijk signaal over toekomst van Hato'
Verweij over nieuwe Ajax-trainer: "Hij staat er heel goed op"
"Laat Alex Kroes en Marijn Beuker nog maar wat uitglijders maken"
ESPN tipt: Deze Eredivisie-spelers zijn transfervrij op te halen
Ouder nieuws
'Absolute topclub denkt aan de komst van succesvolle Farioli'
Valentijn Driessen voorspelt nieuwe Ajax-trainer: "Kans is groot"
Ajax getipt: "Hij is een interessante speler voor de top-drie"
Derksen keihard afgemaakt door eigen biograaf: "Achterbakse pestkop"
Schildkamp: "Als Ajax wordt afgeslacht, is het ook mijn schuld"
"Alex zei dat Ajax zijn club was, verdere onderbouwing was er niet"
Maduro: "Dat het naar buiten is gekomen, is gewoon niet goed"
"Jordi Cruijff keek me verbaasd aan en vroeg: Hoe bedoel je?"
Ronald Koeman laat licht schijnen op beleid Ajax: "Zeer positief"
Sierd de Vos in de prijzen: "Moet het hebben van de Ajacieden"
Video’s
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"
Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"
Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"
Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"
Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"
0 reacties