Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

Eljero Elia denkt dat PSV kampioen wordt. Dat laat de oud-Feyenoorder weten tegenover de camera van FC Update.

"PSV is altijd die lachende derde. Laat die andere twee (Feyenoord en Ajax, red.) maar lekker met elkaar vechten en 'Wij komen zo langs.' zo gaat dat".

"Als één van die twee een lange goede periode heeft. Wordt Feyenoord of Ajax kampioen. Maar als PSV al voorop ligt, zie ik ze niet meer snel terug gaan", aldus de oud-buitenspeler.

Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
