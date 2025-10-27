EN Door met Ellen & Naomi
Ellen Hoog over Ajacied: "Krijgt ook veel gezeik over zich heen"
Ellen Hoog over Ajacied: "Krijgt ook veel gezeik over zich heen"

Amber
Ajax won zondag verrassend met 3-2 bij FC Twente. De Amsterdammers knokten zich terug na een achterstand, mede door een goal van Wout Weghorst.

De spits vierde zijn doelpunt met trainer John Heitinga. Volgens Ellen Hoog was dat een veelzeggend moment. "FC Twente tegen Ajax...", begint de voormalig tophockeyster in de podcast EN Door met Ellen & Naomi. "Ajax heeft natuurlijk een lastig weekje gehad, nou ja, eigenlijk lastige weken. Ze speelden een hele slechte eerste helft, maar kwamen daarna sterk uit de kleedkamer. Waar ze dat opeens vandaan haalden, geen idee. Maar het waren wel rake woorden van Heitinga."

"In één keer stond het 1-3. En na zijn goal gaf Weghorst een dikke knuffel aan Heitinga. Dat laat wel zien dat de spelers hun coach niet zomaar laten vallen. Heitinga ligt natuurlijk enorm onder vuur. Het is echt extreem. Ja, hij presteert niet altijd even goed en komt in interviews niet altijd handig uit zijn woorden. Maar ik vond het echt een mooi gebaar van Weghorst", aldus Hoog.

Naomi van As vult aan: "Het was gewoon een spontane actie, maar er werd meteen weer zoveel over gesproken." Hoog zag ook dat Weghorst na afloop ook emotioneel was. "Hij krijgt ook veel gezeik over zich heen. Daar zit hij echt niet op te wachten. Hij zei zelf dat hij anders is dan de rest en dat hij het misschien wel over zich af roept, maar het doet hem toch wat."

Van As weet dat alles bij Ajax onder een vergrootglas ligt. "Elke scheet die ze laten, daar wordt over gesproken. Normaal gesproken, als een speler zijn coach een knuffel geeft, denkt iedereen: wat leuk. Maar bij Ajax heeft iedereen er meteen weer een mening over. Dat vind ik wel heel vermoeiend, hoor."

