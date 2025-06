Emanuelson blij met terugkeer bij Ajax: "Sta dicht bij de spelers"

"Dit is voor mij een heel mooie uitdaging", vertelt Emanuelson, die momenteel actief is als analist bij het EK onder 21. De voormalig Ajax-speler voegt zich bij Marcel Keizer en Frank Peereboom als assistent in de staf van Heitinga. Zijn rol wordt vooral gericht op de ontwikkeling van individuele spelers naar eigen zeggen. "Mijn taak is het ontwikkelen van het individu. Ik sta dicht bij de spelers. Ik ben de sleutel tussen de trainers en de spelers", legt Emanuelson uit.

Hoewel hij nog niet beschikt over de benodigde licenties om op de bank plaats te nemen tijdens officiële duels, blijft hij betrokken. "Ik zit tijdens wedstrijden op de tribune, maar ik heb dan wel contact met de staf op de bank. Ik ben nog bezig om mijn papieren te halen", aldus de 39-jarige oud-Ajacied in gesprek met .