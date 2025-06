Emanuelson niet op de bank bij Ajax: "Hij heeft de papieren niet"

De 39-jarige Emanuelson komt over van Jong Ajax. "Hij had afgelopen seizoen een rol in de staf van de beloftenploeg. Hij was een soort individueel trainer", legt Johan Inan uit in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. "Het is de bedoeling dat hij nu hetzelfde gaat doen bij het eerste elftal."

De voormalig speler van Ajax tekent voor twee seizoenen bij het eerste van Ajax. "Hij zal zich ontfermen over de ontwikkeling van individuele spelers en wordt een schakel tussen het eerste en tweede elftal", vertelt de clubwatcher van de Amsterdammers. "Hij gaat niet op de bank plaatsnemen, daar heeft hij de papieren niet voor, maar op de tribune."