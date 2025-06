Emanuelson nuanceert terugkeer: "Stond gewoon in de planning"

Urby Emanuelson heeft opnieuw duidelijkheid verschaft over zijn korte terugkeer naar Nederland. De voormalig profvoetballer, die in de wandelgangen werd genoemd als mogelijke nieuwe assistent-trainer van Ajax, ontkende vrijdagavond nogmaals dat zijn bezoek aan Amsterdam iets met een functie bij de club te maken had.

De geruchten kwamen op gang nadat Emanuelson, die momenteel analyses verzorgt bij Jong Oranje tijdens het EK Onder 21 in Slowakije, plots afwezig was. Presentator Sam van Royen trok snel conclusies: "Hij gaat tekenen", klonk het bij Ziggo Sport. Toch was de waarheid volgens Emanuelson een stuk minder spannend.

"We zijn natuurlijk al een hele lange tijd deze trip aan het voorbereiden. Ik heb alles netjes ingepland met de producer. Het stond gewoon in de planning om na de drie wedstrijden even terug naar huis te gaan", benadrukte hij voor de camera. De oud-international, die vorig seizoen actief was als assistent bij Jong Ajax, gaf ook aan dat het bezoek puur privé was. "Ik heb ook een heel leuk gezin thuis. Twee kleine kindjes die heel blij waren dat ik er weer even was. Dat was de reden dat ik weer even terugging", aldus Emanuelson.