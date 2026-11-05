Emanuelson tipt Míchel Sánchez: "Kan voor Ajax 1 interessant zijn"

Urby Emanuelson is zeer te spreken over Pharell Nash. De assistent-trainer van Jong Ajax ziet veel potentie in de 18-jarige aanvaller en sluit niet uit dat hij op termijn de stap naar het eerste elftal kan maken.

Nash laat dit seizoen al regelmatig van zich horen in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller staat op drie doelpunten en drie assists. Afgelopen maandag was hij opnieuw belangrijk voor Jong Ajax, met een treffer in het duel met Vitesse (1-1). Emanuelson nam tijdens die wedstrijd de honneurs waar als hoofdtrainer, omdat Carlos Garcia geschorst was. Tegenover ESPN sprak de oud-Ajacied zijn waardering uit voor de jonge aanvaller. "Hij moet een verschilmaker zijn. Als hij dat is, kan hij voor het eerste elftal interessant zijn."

De assistent-trainer is bovendien actief bezig met de ontwikkeling van Nash. "Daar ben ik met hem mee bezig. Hij is zijn tegenstander de hele wedstrijd de baas en maakt een goal, maar je wilt meer", besluit Emanuelson. Nash speelt al sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax en heeft inmiddels een vaste basisplaats bij Jong Ajax. Zijn toekomst in Amsterdam is echter nog onzeker. Zijn contract loopt aan het einde van het huidige seizoen af.