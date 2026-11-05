Emanuelson tipt Míchel Sánchez: "Kan voor Ajax 1 interessant zijn"
Urby Emanuelson is zeer te spreken over Pharell Nash. De assistent-trainer van Jong Ajax ziet veel potentie in de 18-jarige aanvaller en sluit niet uit dat hij op termijn de stap naar het eerste elftal kan maken.
Nash laat dit seizoen al regelmatig van zich horen in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller staat op drie doelpunten en drie assists. Afgelopen maandag was hij opnieuw belangrijk voor Jong Ajax, met een treffer in het duel met Vitesse (1-1). Emanuelson nam tijdens die wedstrijd de honneurs waar als hoofdtrainer, omdat Carlos Garcia geschorst was. Tegenover ESPN sprak de oud-Ajacied zijn waardering uit voor de jonge aanvaller. "Hij moet een verschilmaker zijn. Als hij dat is, kan hij voor het eerste elftal interessant zijn."
De assistent-trainer is bovendien actief bezig met de ontwikkeling van Nash. "Daar ben ik met hem mee bezig. Hij is zijn tegenstander de hele wedstrijd de baas en maakt een goal, maar je wilt meer", besluit Emanuelson. Nash speelt al sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax en heeft inmiddels een vaste basisplaats bij Jong Ajax. Zijn toekomst in Amsterdam is echter nog onzeker. Zijn contract loopt aan het einde van het huidige seizoen af.
Zet in op Ajax tegen FC Twente!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ruud Nijstad kijkt uit naar duel met Ajax: "Nu draait het om Tolu"
'Theo Janssen voert gesprekken om trainer te worden bij BVO'
Michiel Kramer over duel Ajax: "Je wil natuurlijk weer headlines"
Bounida noemt uitblinker van Feyenoord: "Leuk om naar te kijken"
Jong Ajax boekt overtuigende overwinning uit bij FC Eindhoven
Driessen haalt uit naar Verweij om Tolu: "Hou op met die naïviteit"
Jansen en Vink oneens over Twente-Ajax: "Twente is de favoriet"
Weidmann ziet voordeel voor FC Twente tegen Ajax: "Blijkt uit data"
De Boer is verbaasd over Ajax-duo: "Dat had ik niet verwacht"
Scholten wijst: "Iedereen kijkt uit naar de kraker tegen Ajax"
Youri Baas waarschuwt Ajax: "Dat publiek gaat er vol achter staan"
Menno Geelen legt uit: "Daarin is dit besluit uiteindelijk genomen"
Ajax zo goed als door in Conference League: goede kans op top acht
Johan Derksen looft Ajacied: "Bij PSV en Feyenoord kosten ze punten"
Aaron Bouwman krijgt mooie beloning voor cruciale interlands
BREAKING | Menno Geelen vertrekt bij Ajax: "Hebben we afgesproken"
Schorsing dreigt voor Ajax-talent Ouazane: Klassieker in gevaar
Polman over geruchten over Van der Vaart: "Dat vind ik irritant"
Baas onthult opvallende hint van Míchel: "Die kans zit erin"
Maduro neemt het op voor Ajax-miskoop: "Niet zijn competitie"
Wim Kieft is onder de indruk van Ajacied: "Het is een gave"
Marciano Vink prijst verdediger van Ajax: "Het is een pitbull"
Ronald de Boer ziet iets bijzonders bij Ajax: "Echt gemeend"
Ouazane ondanks zege: "Ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf..."
Tolu prijst ploeggenoot na Ajax-zege: "Nu is de avond perfect"
FC Twente klopt onder andere aan bij Ajax en hoopt nu op hulp
Klaassen verklapt wat Ajax in rust te horen kreeg van Míchel
Ziggo verrast Ajax-fans bij Midtjylland met bijzonder cadeau
Ajax profiteert van rode kaart en haalt flink uit bij Midtjylland
Tijmen van Wissing stellig: "FC Twente is de favoriet tegen Ajax"