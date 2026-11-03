Emanuelson verkent trainerswereld: "Moet kijken wat bij me past"

"Het was een leuke ervaring", vertelt Emanuelson na afloop aan ESPN. "Carlos is natuurlijk geschorst voor deze wedstrijd, vandaar dat wij het moesten overnemen. Hij is onze hoofdtrainer en neemt de beslissingen." Hij hield wel contact met de geschorste trainer. "Vandaag had ik contact met hem in het oortje, maar uiteindelijk moesten wij de keuzes maken. Verder veranderde er niet veel aan mijn rol. Voor de wedstrijd is Carlos gewoon betrokken geweest. Maar vanaf de warming-up was hij niet meer welkom in het gebouw en moesten wij het overnemen.'

Emanuelson is lovend de samenwerking met de Spanjaarden in de staf. "Voor mij is het heel erg leerzaam. Carlos en Toni zijn ervaren trainers die al veel hebben meegemaakt. De passie druipt ervan af. Die jongens zijn gewoon trots dat ze bij Ajax mogen werken en ik vind dat heel mooi om te zien. Ze steken er ontzettend veel tijd in. Ik voel me als een vis in het water hier. Ik ben tweede assistent, maar word wel bij alles betrokken. Soms leid ik delen van de trainingen en mag ik keuzes maken. Ik hoop daar de vruchten van te plukken."