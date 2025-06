Emanuelson verlaat EK Onder 21 plots voor Ajax: "Hij gaat tekenen"

Vanuit de studio vroeg presentatrice Maddy Janssen zich af waar Emanuelson was gebleven, aangezien Van Royen alleen in beeld stond. “Hij had er geen vertrouwen meer in en is weer teruggegaan? Of was hij jouw gezever beu?", grapte ze.

Van Royen antwoordde: "Een goede vraag, ik mis hem ook al. Hij is vanochtend vroeg om 5:00 uur naar Amsterdam gegaan. Waarvoor wil hij niet helemaal zeggen. Hij moest naar de club." De verslaggever trok vervolgens een duidelijke conclusie: "Dat kan maar één ding betekenen: hij gaat tekenen."

Maandag bracht Voetbal International Emanuelson al in verband met een positie in de staf van de nieuwe hoofdtrainer John Heitinga. Een dag later bevestigde Emanuelson zelf de geruchten bij Ziggo Sport: "Ik had gehoopt om het nog wat langer geheim te houden. Maar ik ben in gesprek met de club. Er is nog niks zeker, maar we zijn aan het oriënteren over hoe of wat."