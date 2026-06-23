Emanuelson wil duidelijkheid over Ajax-toekomst: "Ik blijf sowieso"
Urby Emanuelson blijft ook komend seizoen verbonden aan Ajax. Dat bevestigt de oud-speler zelf in het programma Het Oranje Café. Hij laat weten dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over zijn rol binnen de club, zowel bij het eerste elftal als bij Jong Ajax.
"Nee, ik kan nog niet heel veel zeggen", reageert Emanuelson wanneer hem naar zijn toekomst wordt gevraagd. Afgelopen seizoen maakte hij deel uit van de staf bij zowel Ajax 1 als Jong Ajax. Onder John Heitinga sloot hij aan bij de technische staf van het eerste elftal, en ook na diens vertrek onder leiding van de opvolger bleef hij betrokken. Later werkte hij kort bij Jong Ajax onder Óscar García.
Hoewel er nog geen officiële invulling is bekendgemaakt, klinkt Emanuelson stellig over zijn eigen toekomst. "Ik meld mij morgen weer op de club en dan komt er voor iedereen wel wat meer duidelijkheid. Ik weet min of meer wel wat er allemaal speelt, maar ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Ik blijf sowieso bij Ajax", aldus Emanuelson.
Emanuelson wil duidelijkheid over Ajax-toekomst: "Ik blijf sowieso"
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