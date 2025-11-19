KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Emegha nieuwe Oranje-spits? "Koeman kijkt stiekem naar Brobbey"

Joram
bron: ESPN
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Hans Kraay junior is lovend over de ontwikkeling van de nieuwe Oranje-spits Emmanuel Emegha. De 22-jarige aanvaller kwam als invaller in actie tijdens de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen.

"Het is een hele frisse jongen", zegt Kraay bij ESPN. "Voor een lange speler is hij bloedjesnel, hij is 1.96 meter. Hij heeft wel gevoel waar de ballen komen en is ongelooflijk actief. Hij maakt loopjes die centrale verdedigers helemaal niet lekker vinden. Volgens mij mist hij ook geen zelfvertrouwen. Hij straalt wel wat uit. Hij biedt Ronald Koeman toch wat anders, want Memphis Depay en Wout Weghorst zijn geen dieptelopers. Zij spelen het liefst rond de zestien. Dit is er wel eentje die erbij past."

Volgens Kraay moet Emegha concurreren met Brian Brobbey. "Ik heb van Koeman stiekempjes begrepen dat hij Brobbey best in de gaten houdt, maar dat hij niet in een keer in de polonaise gaat omdat hij de 2-2 heeft gemaakt voor Sunderland tegen Arsenal. Koeman houdt het allemaal in de gaten, hij houdt Brobbey in de gaten. Maar Emegha heeft iets anders, Weghorst, Brobbey en Memphis hebben niet de diepte van Emegha. Of hij verfijnd genoeg is, dat kan ik niet beoordelen", aldus Kraay.

