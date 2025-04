Emoties bij Pastoor: "Beenhakker deelde iets unieks met mij"

“Ik denk ook terug aan dingen die hij met mij gedeeld heeft. Die zal ik nooit met iemand anders delen. Dat vond ik een heel groot compliment, dat hij die dingen met mij deelde," vertelde een zichtbaar geëmotioneerde Pastoor.

Presentatrice Hélène Hendriks stond stil bij enkele beroemde uitspraken van Beenhakker, die bekend stond als een ware taalkunstenaar. Zo introduceerde hij onder meer het begrip 'patatgeneratie' en sprak hij legendarische woorden als: “Van horen zeggen, ga je liegen” en “Je mag wel dromen, maar zorg niet dat je in je dromen verdwaalt.”

Ronald de Boer, oud-speler van Ajax en oud-pupil van Beenhakker, belde live in tijdens de uitzending. Ook hij sprak met respect en bewondering over zijn voormalige trainer. “Ik vond het een eer om onder hem te spelen. Hij was natuurlijk echt wel een grote meneer. Je had hem nog zoveel meer gezonde jaren toegewenst.”