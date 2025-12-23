Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Emotioneel Jong Ajax gaat in beladen duel onderuit tegen RKC

Amber
bron: Ajax1
Spelers van Jong Ajax tijdens de minuut stilte voor Elisa
Spelers van Jong Ajax tijdens de minuut stilte voor Elisa

Jong Ajax heeft de laatste wedstrijd van 2025 niet winnend kunnen afsluiten. Op Sportcomplex De Toekomst verloor de ploeg maandagavond met 0-2 van RKC. 

Het duel stond in het teken van een emotioneel moment vooraf: er werd stilgestaan bij het overlijden van Elisa, de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl. Op de middenstip lag een Ajax-shirt met haar naam, omringd door beide spelersgroepen, waarna een indrukwekkende minuut stilte volgde.

De wedstrijd begon rustig, met weinig grote kansen in het eerste kwartier. In de 17e minuut was het echter RKC dat toesloeg: Denilho Cleonise werkte de bal beheerst binnen, 0-1 voor de bezoekers. Kort daarna, in minuut 21, werd er opnieuw een moment genomen om stil te staan bij Elisa, met luid applaus van beide teams.

Jong Ajax probeerde de gelijkmaker te vinden. In de 35e minuut kreeg Avery Appiah een grote kans, maar RKC-doelman Mark Spenkelink hield zijn ploeg overeind. Kort voor rust ontspon zich een snelle tegenaanval na een hoekschop van de gasten, die uiteindelijk bij Abdellah Ouazane belandde, maar zijn schot werd gekeerd door Spenkelink. Een minuut later kreeg Marvyn Muzungu geel, waarna de rust inging met een 0-1 achterstand.

Na de pauze verdubbelde RKC de marge al snel. In de 47e minuut scoorde Harrie Kuster de 0-2, waardoor Jong Ajax opnieuw op achterstand kwam. De Amsterdammers probeerden de controle terug te pakken en creëerden diverse kansen. In de 51e minuut schoot Don O’Niel op doel, maar opnieuw stond Spenkelink in de weg. In de 73e minuut was Jong Ajax dicht bij de aansluitingstreffer uit een hoekschop, maar O’Niels poging ging net naast.

Ondanks een slotoffensief en vier minuten extra tijd lukte het Jong Ajax niet meer om de schade te herstellen

Jong Ajax - RKC 0-2 (0-1)
17. Cleonise 0-1
47. Kuster 0-2

Opstelling Jong Ajax: Heerkens; Appiah, Johnson (58. Kasanwirjo), Muzungu, Butera (78. Jetten), Peters (58. Van der Vaart), Wolff (58. Kalokoh), Chourak, Ünüvar (58. Messori), Ouazane, O’Niel

