AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Emotionele Dolberg: "Wist dat ik deze kans niet kon laten schieten"

Amber
bron: Instagram
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg heeft via Instagram afscheid genomen van Anderlecht, de club waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde. De 27-jarige Deense spits vertrok op Deadline Day voor tien miljoen euro (plus twee miljoen aan mogelijke bonussen) naar zijn oude liefde Ajax.

Dolberg kijkt met warme gevoelens terug op zijn periode in Brussel. "Twee jaar geleden koos ik voor jullie club en dat bleek de perfecte stap in mijn carrière", schrijft hij. "Nee, we hebben samen geen prijzen gepakt. Die momenten had ik heel graag met jullie gevierd. Maar we hebben wel iets anders opgebouwd: passie, respect en een hechte band."

"Brussel werd de stad van mijn gezin, de plek waar mijn dochters zijn geboren. Dat maakt Anderlecht voor altijd bijzonder voor ons", aldus de Deen. De kans om terug te keren naar Amsterdam kon Dolberg niet weigeren. "Laat in de transfermarkt kwam er plots die kans om terug te keren naar Ajax. Naar huis. Ik heb de club gevraagd om dit mogelijk te maken, omdat ik wist dat ik deze kans niet kon laten schieten."

Hij vervolgt: "Dat Anderlecht me deze overstap gunde, zegt alles over de wederzijdse waardering die we de afgelopen twee jaar hebben gehad. Daar ben ik dankbaar voor", zegt Dolberg, die zich tot slot richt tot de fans van Anderlecht. "Aan de supporters: bedankt voor jullie steun, in goede en moeilijke tijden. Jullie hebben mij altijd gedragen. Amsterdam ligt niet ver weg, ik hoop jullie snel terug te zien."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Het logo van Vitesse

'Ajax trekt Soykan aan, komst andere Vitesse-spelers onzeker'

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes spreekt Mike Verweij tegen: "Ik kan verklappen dat..."

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd