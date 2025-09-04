Emotionele Dolberg: "Wist dat ik deze kans niet kon laten schieten"

Dolberg kijkt met warme gevoelens terug op zijn periode in Brussel. "Twee jaar geleden koos ik voor jullie club en dat bleek de perfecte stap in mijn carrière", schrijft hij. "Nee, we hebben samen geen prijzen gepakt. Die momenten had ik heel graag met jullie gevierd. Maar we hebben wel iets anders opgebouwd: passie, respect en een hechte band."

"Brussel werd de stad van mijn gezin, de plek waar mijn dochters zijn geboren. Dat maakt Anderlecht voor altijd bijzonder voor ons", aldus de Deen. De kans om terug te keren naar Amsterdam kon Dolberg niet weigeren. "Laat in de transfermarkt kwam er plots die kans om terug te keren naar Ajax. Naar huis. Ik heb de club gevraagd om dit mogelijk te maken, omdat ik wist dat ik deze kans niet kon laten schieten."

Hij vervolgt: "Dat Anderlecht me deze overstap gunde, zegt alles over de wederzijdse waardering die we de afgelopen twee jaar hebben gehad. Daar ben ik dankbaar voor", zegt Dolberg, die zich tot slot richt tot de fans van Anderlecht. "Aan de supporters: bedankt voor jullie steun, in goede en moeilijke tijden. Jullie hebben mij altijd gedragen. Amsterdam ligt niet ver weg, ik hoop jullie snel terug te zien."