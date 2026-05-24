Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"

Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen kon zijn emoties nauwelijks onder controle houden nadat Ajax via strafschoppen afrekende met FC Utrecht en zich daarmee plaatste voor de voorrondes van de Conference League. De aanvoerder sprak na afloop van een seizoen vol frustratie, teleurstelling én opluchting.

"Ik heb een hoop emoties nu", begon Klaassen zichtbaar aangedaan voor de camera van ESPN. "Ik heb nu vooral opluchting, maar als je over het hele seizoen kijkt, is het gewoon niet goed genoeg geweest en dat doet gewoon pijn."

Hoewel Ajax het seizoen alsnog met Europees voetbal afsluit, blijft volgens Klaassen het gevoel overheersen dat het seizoen zwaar tegenviel. "Daar probeer je ook van te genieten, dat hebben we daarnet ook wel gedaan, maar morgen denk je alweer dat het beter moet", zei hij. "Je sluit het seizoen gelukkig af dat je de voorrondes ingaat, dan moet het volgend seizoen weer veel beter."

De emoties liepen vooral hoog op toen Klaassen sprak over de steun van de supporters. Op het veld barstte hij al in tranen uit en ook tijdens het interview kreeg hij het zichtbaar moeilijk. "Pfff, ja… Het hele seizoen was zwaar en dan vandaag die support… Gewoon de liefde die je voelt van de mensen… Ik denk voor ons allemaal een rotseizoen."

Daarna kon de routinier zijn tranen niet meer bedwingen. "Als je het dan zo mag afsluiten, is die liefde er toch. Zo’n seizoen wil je gewoon niet meer."

Tot slot sprak Klaassen duidelijke taal over zijn toekomst in Amsterdam. "Ik wil er graag onderdeel van zijn. Ik wil Ajax weer Ajax laten worden."

