Emotionele Pasveer valt uit: "Misschien wel je laatste wedstrijd"

"Hij is net terug van een rugblessure, wordt geroemd en is heel belangrijk voor Ajax", begint Janssen bij Ziggo Sport. "Voor hem zijn dit ook bijzondere momenten. Hij wordt er niet jonger op, en weet dat hij niet heet eeuwige leven heeft. Dan is het heel zuur dat het in je lies schiet. Dan ben je er niet volgende week weer bij."

Sneijder haakt in: "In één flits gaat van alles door je hoofd. Hij is op leeftijd, en je zit in de eindsprint van zowel de competitie als Europees. Ik heb het ook gehad, dit is een blessure die je wel even gaat blijven voelen. Als het een scheurtje is, daar gaan we wel vanuit, dan kan het zomaar eens klaar zijn. Überhaupt misschien wel je laatste wedstrijd. Dat gaat in één flits voorbij aan die jongen", aldus Wesley Sneijder.