Emotionele verkoop voor Wesley Sneijder: huis van ouders te koop

Voormalig profvoetballer Wesley Sneijder heeft de woning in Vleuten, die hij ooit kocht voor zijn inmiddels overleden ouders, in de verkoop gezet. De villa werd in 2004 aangeschaft voor € 211.900, samen met zijn toenmalige partner Ramona Streekstra, de moeder van zijn zoon Jessey. Dat meldt BekendeBuren.nl .

Op het huis rust een hypotheek van € 300.000, terwijl de vraagprijs nu € 550.000 bedraagt. Bij verkoop voor dat bedrag zou Sneijder een potentiële overwaarde van ruim € 250.000 realiseren. Toch draait het bij deze stap vooral om emotie: volgens ingewijden woonde Wesley er nog enige tijd zelf om zijn zieke vader in diens laatste jaren bij te staan.

De woning bevindt zich in een kindvriendelijke, groene wijk met een autoluwe straat waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Vanaf de veranda aan de voorzijde is er uitzicht op het omliggende groen. Het winkelcentrum van Vleuterweide, diverse sportverenigingen en het Máximapark liggen allemaal op korte afstand. Daarmee combineert het huis de rust van een woonwijk met de gemakken van de stad binnen handbereik.

Binnen springt de ruime, uitgebouwde woonkamer direct in het oog. De leefruimte van bijna 33 m² is voorzien van vloerverwarming, een strak gestuct plafond en openslaande deuren naar de tuin. De cinewall met elektrische haard vormt het middelpunt van de kamer.

De halfopen keuken aan de voorzijde is uitgerust met moderne inbouwapparatuur en grenst aan de veranda op het westen. De tuin ligt op het oosten, waardoor er de hele dag zon is. Achterin bevinden zich een berging en een achterom.

Op de eerste verdieping zijn twee ruime slaapkamers. De master bedroom beschikt over een inloopkast van ruim 5 m² en een moderne badkamer met ligbad, inloopdouche en tweede toilet. Op de tweede verdieping bevindt zich nog een derde slaapkamer met dakkapel, twee dakramen en maatwerkkasten.

De woning is volledig geïsoleerd en heeft energielabel A. Voor Wesley Sneijder betekent de verkoop ongetwijfeld meer dan alleen een zakelijke beslissing. De woning staat symbool voor zijn ouders en de zorg die hij hun gaf. De vele herinneringen die in het huis zijn opgebouwd maken het afscheid tot een moment vol emotie, een hoofdstuk dat nu wordt afgesloten.