Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Het laatste Ajax Nieuws

Emre Ünüvar deelt plannen voor de toekomst: "Dat is de droom"

Rik Engelbertink
bron: Ajax Life
Emre Ünüvar
Emre Ünüvar Foto: © Pro Shots

Emre Ünüvar wil zo snel mogelijk debuteren in het eerste van Ajax, zo vertelt hij bij Ajax Life. De zeventienjarige spits speelde tot dusver zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor drie goals terwijl hij in de Youth League al zesmaal scoorde.

"Ik stond voor het eerst in de Johan Cruijff Arena op het veld", zegt de rechtspoot die debuteerde in de selectie van Ajax bij het duel met SC Heerenveen. "Helaas viel ik niet in, maar het was een mooie ervaring", zegt de aanvaller.

"Als er wat nodig is bij het eerste elftal of de club vindt dat ik een beloning verdien, word ik bij Ajax 1 gehaald. Daar leer ik van iedereen wat anders", zegt hij. "Van Wout Weghorst vooral in het aanvallende, maar ook jongens als Steven Berghuis, Davy Klaassen en Youri Baas hebben echt een leidende rol."

Ünüvar is nu bezig met Jong Ajax. "Een debuut bij Ajax 1 is de droom van iedere kleine jongen, maar ik focus me vooral op m’n eigen ontwikkeling. Als ik me richt op het winnen van de Youth League, zoveel mogelijk minuten maken bij Jong Ajax én een belangrijk aandeel hebben in de prestaties, is een debuut in Ajax 1 een mooie beloning", besluit hij.

