Endt: "Don Leo zei tegen Zlatan: 'If you fuck me, I fuck you'"

"Het was altijd een markante man, een stimulerende factor met een hele eigen aanpak van een heleboel dingen. Het was een man met mooie humor. Hij kon de spanning af en toe wegnemen, maar hij kon ook zorgen voor spanning," vertelt Endt in gesprek met Ajax Showtime. "Ik heb altijd één of twee belletjes met hem gehad op verjaardagen of andere momenten. Hij is mij binnen dat hele Ajax-firmament dierbaar."

Beenhakker was begin deze eeuw als technisch directeur verantwoordelijk voor onder meer de komst van Maxwell en Zlatan Ibrahimović. "We kregen een tip van John Steen Olsen, onze scout in Scandinavië, over een Zweeds fenomeen: Zlatan Ibrahimović. Er zijn verschillende mensen gaan kijken. Ze kwamen allemaal wel vrij enthousiast terug, maar er was altijd een soort maar bij. Hij had een hele bijzondere persoonlijkheid en dat was niet altijd even vloeiend." Volgens Endt speelde Beenhakker een "belangrijke rol" bij het overtuigen van Ajax. "Hij zei: we moeten deze man halen, want hij heeft voldoende talent. Als er wat haken en ogen aan zitten, wij zijn Ajax, dus we moeten daarmee kunnen omgaan."

Zlatan zelf had groot ontzag voor Beenhakker, herinnert Endt zich. "Een van de beruchte en beroemde uitspraken van Leo ten opzichte Zlatan was: If you fuck me, I fuck you. Dat zei hij met zoveel indringendheid dat Zlatan eigenlijk altijd vol respect naar Leo keek. Als hij soms een scheve schaats had gereden, zei hij: don't tell Leo, don't tell Leo. Hij was altijd groot en sterk, hij deed zich voor als bijna onaantastbaar. Maar voor Leo had hij een enorm respect, bijna angstig, haha."