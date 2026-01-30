Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

Max
bron: De Maaskantine

David Endt erkent dat het niet altijd makkelijk werken met Wout Weghorst was. Endt was vroeger de zaakwaarnemer van de spits van Ajax. 

Endt kent Weghorst goed en vond de spits destijds wel een 'lastig gastje'. "Je moet hem niet overschatten en niet onderschatten. Het is een heel eigen persoonlijkheid. Hij heeft zijn eigen meningen, een mens mag zijn wie hij is", geeft hij aan in De Maaskantine van Sportnieuws.nl. "Hij had een eigen aard. Eén van de zaken waar ik het meest moeite mee had, was dat hij moeilijk van mensen kon aannemen dat iets misschien ook anders zou kunnen."

Endt herinnert hoe Weghorst als speler van Heracles Almelo een beetje ruzie had met het publiek. "Ik had het idee dat het verspilde energie was. Het komt niet sympathiek over. Ik zei dat hij het anders kon aanpakken en de energie niet in de discussie met het publiek moest leggen. Dat vond hij niks, dat merkte je aan zijn reactie", aldus Endt. "Hij zei: ‘Hou je bek, laat mij'."

