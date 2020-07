Geschreven door Jordi Smit 15 jul 2020 om 13:07

© Proshots

Antony sluit deze zomer aan bij de Ajax-selectie om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Voormalig teammanager van de Amsterdammers, en trouw Zuid-Amerika-volger, David Endt verwacht veel van de Braziliaan.

De snelle aanvaller, die mogelijk als opvolger kan dienen van de naar Chelsea vertrokken Hakim Ziyech, komt over van Sao Paulo. Volgens Endt is Antony een typische Braziliaanse voetballer die onvoorspelbaar is in zijn acties. “Als je aan Brazilië denkt, dan denk je meestal aan begaafdheid, techniek, fantasie en creativiteit. Het klopt allemaal, zo kan ik je vertellen. Het zit allemaal in deze speler”, legt Endt uit aan Voetbalzone.

De voetballer is dan ook een talent die Ajax simpelweg niet kón laten lopen. “Dit is een speler van de buitencategorie. Als je die niet neemt terwijl je hem wél kan nemen, dan doe je iets fout. Hier worden mensen verliefd op, want van dit soort spelers zijn er maar heel weinig.” Overigens stelt Endt wél dat de Ajacieden even geduld moeten hebben. Hoewel zijn landgenoot David Neres hem kan helpen bij het aanpassen, kan het even duren voordat Antony het beste van zijn spel kan laten zien. “Maar in kwaliteit is het een speler om je vingers bij af te likken.”