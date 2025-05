Endt twijfelt over Ajax: "Vraag me af of dit volgend seizoen kan"

David Endt weet niet of Francesco Farioli de juiste man is voor de toekomst van Ajax. De hoofdtrainer van de Amsterdammers is in zijn debuutseizoen gelijk dicht bij de landstitel.

De resultaten onder Farioli zijn goed, maar Endt is niet onder de indruk van het spel. "We hebben nu geen Ajax gezien. We hebben een overlevingsmachine gezien die het heel goed heeft gedaan, maar niet op de manier die iedere Ajacied wil: totale dominantie en technische superioriteit", legt hij uit in Branie van Het Parool. "Alles wat Ajax uitademt, hebben we eigenlijk ingeademd."

De voormalig jeugdspeler en teammanager van Ajax begrijpt goed dat de Italiaan het dit seizoen op zijn manier aanpakt. "Ik denk dat er zeker sprake is van een missie, omdat Farioli, dat is ook één van zijn grote kwaliteiten, iedereen heeft overtuigd dat we het op deze manier moeten doen. Dat moet je niet in de laatste weken overboord gaan gooien, want dit is je houvast geweest", benadrukt hij. "Alleen: als je over die horizon heen kijkt, vraag ik me af of dit volgend seizoen gehandhaafd kan worden."