Endt verklapt: "Hij was heel graag trainer geworden bij Ajax"

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Internazionale en dat betekent een weerzien met Christian Chivu. David Endt vindt het jammer dat de Roemeense oefenmeester vorig jaar niet aan de slag is gegaan bij de club uit Amsterdam.

"Cris had héél graag trainer geworden bij Ajax, maar toen hij hoorde dat er niet meer in zat dan een assistentenrol, zei hij: dan ga ik ergens anders trainen. Tijdens die gesprekken wilde hij zó graag", blikt hij terug in een interview op de website van Ajax Showtime. "Hij zei: "De manier van denken, de filosofie, dat raakt mijn hart. Het zou mooi zijn als ik zo'n ploeg kon trainen." Ik had het graag zien gebeuren", aldus Endt.

"Het is bovendien altijd leuk om een man als Chivu in je buurt te hebben. Hij heeft geweldige triomfen bij Inter gevierd, maar ik weet: diep in zijn hart, daar gloeit een Ajax-lampje", vervolgt hij. "Ik gun het John Heitinga ook, maar het is wel iets wat bij Chivu leeft. Als je dan toch in romantiek en idealen denkt... Hij verdient bij Inter wel twee of drie keer meer dan bij Ajax, maar dat bedrag had het verloren van zijn wens om bij Ajax iets te kunnen betekenen", weet Endt.

Hij kijkt uit naar het duel in de Johan Cruijff Arena, maar verwacht een (kleine) zege van de bezoekers. "Nu is Inter echt favoriet, met een gedegen elftal. Een hele goede keeper, Alessandro Bastoni achterin, op het middenveld Nicolò Barella, Marcus Thuram doet het aardig voorin", vervolgt hij. "Ze hebben nog niet de vorm, dat is te veel gevraagd voor het begin van het seizoen. Ze komen naar Amsterdam met het klassieke, traditionele respect en bewondering voor het instituut Ajax als geheel. Ondanks misschien mindere periodes heeft Ajax nog altijd een mooi effect op hele generaties in Italië", constateert Endt.

"Over het algemeen is Inter een maat te groot voor Ajax op dit ogenblik", voorspelt hij. "Ik vind het jammer, want ik draag m'n club een warm hart toe. Een opsteker in zo'n wedstrijd zou het vertrouwen terugbrengen; dat er duidelijkheid komt in de manier van spelen. Ajax staat nog in de steigers en Heitinga probeert naar eer en geweten een andere manier van voetbal binnen te brengen. Dat is niet zo eenvoudig en daar moet je ook de kwaliteit voor hebben. Dus ik hou het bij 0-1, een doelpunt verschil. Maar ik hoop dat Ajax wel kan opstaan, in deze hele speciale wedstrijd", besluit Endt.