Engeland lyrisch over Henderson: "Moment van pure genialiteit"

Jordan Henderson heeft zaterdag veel indruk gemaakt in Engeland. De 36-jarige oud-Ajacied was tegen Bournemouth goed voor twee doelpunten en een assist en kreeg na afloop volop complimenten van trainer Xabi Alonso en de Engelse media.

"We hebben hem voor van alles aangetrokken en als hij dan ook nog eens twee van die prachtige doelpunten kan maken, zijn we heel blij. Maar afgezien van de doelpunten heeft hij veel goede dingen gedaan. Als je de doelpunten even buiten beschouwing laat, was het een zeer goede middenveldprestatie", vertelt Alonso na afloop.

De Spanjaard was vooral te spreken over de invloed van Henderson op het spel van Chelsea. "Hij was telkens betrokken bij de acties, gaf oplossingen aan zijn teamgenoten dankzij zijn spel en de manier waarop hij communiceerde met de spelers om hem heen."

Met 36 jaar en 115 dagen werd Henderson de oudste Chelsea-speler die direct betrokken was bij minimaal drie doelpunten in één Premier League-wedstrijd. Een van zijn treffers kwam uit een vrije trap. Alonso verklapte tegenover de BBC dat daar tijdens de interlandperiode specifiek op was geoefend. "Hij heeft in de interlandperiode op vrije trappen geoefend."