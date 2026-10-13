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Ajax historie & oud-spelers

Engeland lyrisch over Henderson: "Moment van pure genialiteit"

Amber
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © BSR Agency

Jordan Henderson heeft zaterdag veel indruk gemaakt in Engeland. De 36-jarige oud-Ajacied was tegen Bournemouth goed voor twee doelpunten en een assist en kreeg na afloop volop complimenten van trainer Xabi Alonso en de Engelse media.

"We hebben hem voor van alles aangetrokken en als hij dan ook nog eens twee van die prachtige doelpunten kan maken, zijn we heel blij. Maar afgezien van de doelpunten heeft hij veel goede dingen gedaan. Als je de doelpunten even buiten beschouwing laat, was het een zeer goede middenveldprestatie", vertelt Alonso na afloop.

De Spanjaard was vooral te spreken over de invloed van Henderson op het spel van Chelsea. "Hij was telkens betrokken bij de acties, gaf oplossingen aan zijn teamgenoten dankzij zijn spel en de manier waarop hij communiceerde met de spelers om hem heen."

Met 36 jaar en 115 dagen werd Henderson de oudste Chelsea-speler die direct betrokken was bij minimaal drie doelpunten in één Premier League-wedstrijd. Een van zijn treffers kwam uit een vrije trap. Alonso verklapte tegenover de BBC dat daar tijdens de interlandperiode specifiek op was geoefend. "Hij heeft in de interlandperiode op vrije trappen geoefend."

Ook in de Engelse kranten werd Henderson uitgebreid geprezen. Samen met Moisés Caicedo zou hij voor de noodzakelijke balans op het middenveld hebben gezorgd. "Zij zijn de rots in de branding voor Chelsea. Geen enkel Premier League-team kreeg meer tegengoals dan Chelsea dit seizoen, maar Henderson en Caicedo zorgden voor de balans, wat suggereert dat Alonso eindelijk een oplossing heeft gevonden. Henderson stal de show door zijn eerste twee doelpunten voor de club te maken. Hij laat zien dat hij meer is dan alleen een vocale leider achter de schermen."

De London Evening Standard gaf Henderson een 9. "Wat een thuisdebuut. Hij maakte een sensationele openingstreffer en vervolgens schoot hij ook nog op sublieme wijze een vrije trap binnen. Een uitstekende prestatie, echt uitzonderlijk op 36-jarige leeftijd."

The Sun ging nog een stap verder met een 10 en noemde Henderson de spelverdeler van Chelsea. "Wie is Enzo Fernández? Maak nog maar eens nul euro over naar Brentford. Jemig, wat een fantastische goal van Henderson bij de openingstreffer, en hij gaf ook nog eens de assist bij Rogers' tweede doelpunt. Naast zijn aanvallende kwaliteiten was hij ook uitstekend in het dicteren van het spel op het middenveld en het vertragen van het tempo wanneer nodig. Hij koos altijd de juiste pass en maakte het niet onnodig ingewikkeld. Toen volgde er weer een moment van pure genialiteit."

Ook de Daily Mail was lovend. "Wat de Chelsea-fans ook op hun bingokaart hadden staan toen ze vandaag op Stamford Bridge aankwamen, een duo aan fantastische doelpunten van hun transfervrije aanwinst van Brentford zal er waarschijnlijk niet op hebben gestaan. Hij heeft het nog steeds in zich."

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