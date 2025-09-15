KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Engelse arbiters bij Champions League-wedstrijden van Ajax en PSV

Arthur
bron: UEFA
Michael Oliver
Michael Oliver Foto: © Pro Shots

De eerste wedstrijden van PSV en Ajax in de Champions League worden deze week geleid door Engelse scheidsrechters. Anthony Taylor is dinsdag de leidsman in het Philips Stadion bij de ontmoeting tussen PSV en Union Sint-Gillis uit België.

Woensdag krijgt Ajax te maken met Michael Oliver. Hij fluit dan het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen het Italiaanse Internazionale. De aftrap in Eindhoven staat dinsdag om 18.45 uur gepland. Een dag later begint het duel van Ajax om 21.00 uur in Amsterdam.

Na de openingswedstrijd wacht PSV een zwaar programma. De Eindhovenaren nemen het achtereenvolgens op tegen Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München. 
Ajax krijgt in de groepsfase te maken met Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray, Benfica, FK Qarabag, Villarreal en opnieuw Olympiakos.

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Noa Lang namens Napoli

Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"

0
John Heitinga

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd