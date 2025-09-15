Engelse arbiters bij Champions League-wedstrijden van Ajax en PSV

De eerste wedstrijden van PSV en Ajax in de Champions League worden deze week geleid door Engelse scheidsrechters. Anthony Taylor is dinsdag de leidsman in het Philips Stadion bij de ontmoeting tussen PSV en Union Sint-Gillis uit België.

Woensdag krijgt Ajax te maken met Michael Oliver. Hij fluit dan het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen het Italiaanse Internazionale. De aftrap in Eindhoven staat dinsdag om 18.45 uur gepland. Een dag later begint het duel van Ajax om 21.00 uur in Amsterdam.

Na de openingswedstrijd wacht PSV een zwaar programma. De Eindhovenaren nemen het achtereenvolgens op tegen Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München.

Ajax krijgt in de groepsfase te maken met Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray, Benfica, FK Qarabag, Villarreal en opnieuw Olympiakos.