'Engelse club meldt zich bij Ten Hag, die meerdere opties heeft'

Erik ten Hag kan mogelijk snel terugkeren naar de Premier League. Volgens het Algemeen Dagblad is de voormalig trainer van Bayer Leverkusen en Manchester United een serieuze kandidaat om aan de slag te gaan bij Wolverhampton Wanderers.

"De Engelse club meldde zich maandag bij het management van de Nederlander, die eerder dit seizoen nog ontslagen werd bij het Duitse Bayer Leverkusen", schrijft het AD. De huidige hekkensluiter van de Premier League nam zondag afscheid van Vítor Pereira, die er niet in slaagde om in tien wedstrijden een overwinning te boeken. Wolves staat met twee punten roerloos onderaan.

De clubleiding van Wolverhampton kijkt naar meerdere kandidaten. Zo was Gary O'Neil in beeld, maar volgens Engelse media is hij geen optie meer. "Ten Hag is dat in theorie nog wel, maar de Tukker beraadt zich voorlopig nog op zijn nabije toekomst en heeft méér opties."

Volgens het AD zint Ten Hag op revanche na zijn ontslag in Duitsland, maar wordt een overstap naar Wolves niet zonder risico genoemd. "Maar het afbreukrisico bij Wolves is ogenschijnlijk groot." Ten Hag kent de Engelse competitie goed: hij was tussen 2022 en 2024 manager van Manchester United, waarmee hij zowel de FA Cup als de League Cup won.