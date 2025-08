'Engelse club meldt zich officieel bij Ajax voor Chuba Akpom'

Birmingham City heeft zich officieel gemeld bij Ajax voor Chuba Akpom. Dat meldt De Telegraaf zaterdagavond. De Engelse club wil de spits voor een seizoen huren en daarbij een optie tot koop in het contract opnemen.

Ajax ziet Akpom het liefst deze zomer definitief vertrekken, maar tot nu toe is er weinig belangstelling voor de Engelse aanvaller. Een huurdeal met een koopoptie lijkt vooralsnog het maximaal haalbare voor de Amsterdammers. Akpom werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Franse Lille, waar hij slechts drie keer tot scoren kwam.

De spits heeft inmiddels van trainer John Heitinga te horen gekregen dat hij geen deel uitmaakt van de plannen voor komend seizoen. Akpom ligt nog tot de zomer van 2028 vast bij Ajax en heeft een geschatte marktwaarde van ongeveer zeven miljoen euro. In 2023 betaalde Ajax nog twaalf miljoen euro voor hem. Nu is het Birmingham City dat interesse toont in de Engelse spits.