'Engelse grootmacht informeert bij Porto naar Francesco Farioli'

Farioli maakte eerder indruk als hoofdtrainer van Ajax tussen 2024 en 2025 en zette die lijn door in Portugal. Bij FC Porto beleeft hij een sterk seizoen: met nog vier wedstrijden te gaan staat de club bovenaan in de competitie. Die prestaties zijn ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven.

Toch lijkt een overstap naar de Premier League voorlopig niet waarschijnlijk. Volgens Schira is de kans klein dat Farioli vertrekt uit Porto. De trainer heeft een uitstekende band met clubpresident André Villas-Boas, wat een belangrijke rol speelt in zijn toekomstplannen.

Daarnaast voelt Farioli zich goed op zijn plek in Portugal. Hij verlengde onlangs zijn contract bij FC Porto, waardoor hij nu vastligt tot de zomer van 2028. Chelsea zal dus diep in de buidel moeten tasten als het de Italiaan alsnog wil losweken: naar verluidt bedraagt zijn afkoopsom zo’n twintig miljoen euro.