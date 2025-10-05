Engelse media schetst ontslag Heitinga: Opvolger 'staat ervoor open'

De druk op John Heitinga bij Ajax is niet alleen in Nederland voelbaar, maar ook in het buitenland wordt de situatie van de Amsterdamse trainer scherp gevolgd. Volgens het Engelse Talksport zou er zelfs al een mogelijke opvolger in beeld zijn, die bij Ajax al bekend is. Namelijk: Erik ten Hag.

Het medium meldt dat Ten Hag de belangrijkste kandidaat is om Heitinga op te volgen als de clubleiding besluit in te grijpen. Ajax zou voorlopig nog geen definitieve beslissing hebben genomen, maar volgens Talksport bestaan er inmiddels "serieuze twijfels" over de positie van de oud-verdediger.

Ten Hag zou bovendien niet onwelwillend staan tegenover een terugkeer naar Amsterdam. De trainer, die tussen 2017 en 2022 grote successen boekte met Ajax, zit sinds begin september zonder club. Op 1 september werd hij na drie officiële duels ontslagen bij Bayer Leverkusen. De Duitse club stelde dat zijn aanstelling "een fout" was, omdat de samenwerking en communicatie niet naar wens verliepen.