Enig begrip voor Godts in België: "Hij heeft een historie met..."

Bij Ajax laat Mika Godts dit seizoen regelmatig zijn kwaliteiten zien. De twintigjarige Belg kiest er bewust voor om tijdens interlandperiodes rust te nemen om fit te blijven voor de club, iets wat in België tot irritatie leed, maar nu eindelijk een verklaring heeft.

"Ik denk dat Mika er de voorkeur aan geeft om tijdens interlandbreaks te rusten, zodat hij volledig fit is voor de wedstrijden van Ajax. Jammer voor ons, want Mika is een speler die heel veel aan onze ploeg kan toevoegen", zegt bondscoach Gill Swerts in gesprek met La Dernière Heure. "Hij heeft een historie met hamstringblessures en dat nekt ons."

Ondanks de lichte irritatie bij de Belgische bond, ziet Swerts nog altijd toekomst voor Godts bij de Rode Duivels. "Dat neemt trouwens niet weg dat hij de potentie heeft om in de toekomst voor de Rode Duivels te spelen", aldus de voormalig Eredivisie-verdediger.