Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Enig begrip voor Godts in België: "Hij heeft een historie met..."

Thomas
bron: La Dernière Heure
Mika Godts tegen FC Utrecht
Mika Godts tegen FC Utrecht Foto: © Pro Shots

Bij Ajax laat Mika Godts dit seizoen regelmatig zijn kwaliteiten zien. De twintigjarige Belg kiest er bewust voor om tijdens interlandperiodes rust te nemen om fit te blijven voor de club, iets wat in België tot irritatie leed, maar nu eindelijk een verklaring heeft.

"Ik denk dat Mika er de voorkeur aan geeft om tijdens interlandbreaks te rusten, zodat hij volledig fit is voor de wedstrijden van Ajax. Jammer voor ons, want Mika is een speler die heel veel aan onze ploeg kan toevoegen", zegt bondscoach Gill Swerts in gesprek met La Dernière Heure. "Hij heeft een historie met hamstringblessures en dat nekt ons."

Ondanks de lichte irritatie bij de Belgische bond, ziet Swerts nog altijd toekomst voor Godts bij de Rode Duivels. "Dat neemt trouwens niet weg dat hij de potentie heeft om in de toekomst voor de Rode Duivels te spelen", aldus de voormalig Eredivisie-verdediger.

Robin van Cruijsen

Ajax-jeugdproduct onthult: "Feyenoord heeft zich nog niet gemeld"

0
Sébastien Haller scoort

Kritiek op Haller: "Stoppen met dat niet willen juichen tegen Ajax"

0
Mika Godts
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
