Geschreven door Idse Geurts 15 mrt 2022 om 12:03

Vanavond speelt Ajax zijn tweede achtste finale van de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA komt de Portugese club Benfica op bezoek. Vorige maand werd het in het Éstadio da Luz 2-2, waardoor Ajax vanavond vol voor de winst moet gaan. Er staat immers een plek voor de kwartfinale van de Champions League op het spel.

Toch is niet alleen een kwartfinaleplaats de inzet van vanavond. Ook staat er een enorm geldbedrag op het spel. De winnende club mag immers ongeveer 12,5 miljoen euro bijschrijven. Wanneer een club de kwartfinales van de Champions League bereikt, ontvangt deze van de UEFA 10,6 miljoen euro aan premies. Echter, het spelen van een kwartfinale betekent ook dat Ajax nog een Champions League in eigen huis speelt. Voor een thuiswedstrijd in de Champions League ontvangt Ajax ongeveer twee miljoen euro aan inkomsten uit recettes. Hierdoor staat er dus om en nabij 12,5 miljoen euro op het spel.

Mocht Ajax vanavond winnen, dan is dit geldbedrag dus zeker een leuke bijkomstigheid. Toch heeft de club al aardig wat geld bij elkaar gespeeld in de Champions League dit seizoen. Volgens meerdere schattingen staat dit bedrag nu al op 72,8 miljoen euro. Het gaat hier natuurlijk wel om de omzet en niet om winst. Deelname aan de Champions League kost Ajax immers, in de vorm van terughouding op verschillende premies, ook geld.