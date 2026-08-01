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Enorme domper voor Ajax: Aanvalster loopt zware knieblessure op

Amber
Ranneke Derks
Ranneke Derks Foto: © BSR Agency

Ajax Vrouwen zal het de komende maanden zonder Ranneke Derks moeten doen. De aanvalster heeft in het oefenduel met RSC Anderlecht een zware knieblessure opgelopen.

Ajax verloor de oefenwedstrijd met 1-2. De grootste domper was het geblesseerd uitvallen van Derks. Na ongeveer 65 minuten spelen sloeg het noodlot toe voor Derks. De 18-jarige aanvalster raakte geblesseerd en moest uiteindelijk per brancard van het veld worden gedragen. Nu is duidelijk dat de jongeling een zware knieblessure op heeft gelopen.

"Mijn grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Ik heb mijn kruisband gescheurd… Het doet pijn maar ik kom sterker terug", schrijft Derks zelf op Instagram. De aanvalster speelde tot dusver 23 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin was ze goed voor zes goals en twee assists. Volgende week speelt de Ajax de tweede voorronde van de UEFA Women's Champions League. De ploeg van Anouk Bruil neemt het op 5 augustus op tegen Brøndby IF.

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