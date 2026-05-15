Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie

bron: Belgische Bond
Mika Godts baalde van het gelijkspel tegen PSV
Mika Godts baalde van het gelijkspel tegen PSV

Mika Godts gaat niet met België meer naar het WK. De aanvaller van Ajax ontbreekt in de selectie van De Rode Duivels. 

Godts kent een goed seizoen bij Ajax. De jonge linksbuiten is de absolute smaakmaker in Amsterdam en kent geweldige cijfers (zeventien goals en twaalf assists). Het leverde hem onlangs een debuut op bij de nationale ploeg van België. 

Bondscoach Rudi Garcia neemt Godts echter niet mee naar het WK, zo is nu bekend. Vrijdagmiddag werd de 26-koppige WK-selectie bekendgemaakt door de oefenmeester, die geen beroep gaat doen op de jonge Ajacied. Ook Jorthy Mokio is niet van de partij. De middenvelder van Ajax besloot onlangs voor Congo te kiezen. 

België zit in groep G met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland.

