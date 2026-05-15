Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie
Mika Godts gaat niet met België meer naar het WK. De aanvaller van Ajax ontbreekt in de selectie van De Rode Duivels.
Godts kent een goed seizoen bij Ajax. De jonge linksbuiten is de absolute smaakmaker in Amsterdam en kent geweldige cijfers (zeventien goals en twaalf assists). Het leverde hem onlangs een debuut op bij de nationale ploeg van België.
Bondscoach Rudi Garcia neemt Godts echter niet mee naar het WK, zo is nu bekend. Vrijdagmiddag werd de 26-koppige WK-selectie bekendgemaakt door de oefenmeester, die geen beroep gaat doen op de jonge Ajacied. Ook Jorthy Mokio is niet van de partij. De middenvelder van Ajax besloot onlangs voor Congo te kiezen.
België zit in groep G met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
SC Heerenveen kent twee twijfelgevallen voor wedstrijd tegen Ajax
Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"
Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie
Rijkhoff reageert na nederlaag: "Ik heb echt van hem genoten"
'Nederlandse arbiter gearresteerd in Engeland, streep door WK'
"Zouden het niet erg vinden als FC Twente met een punt weg gaat"
'Ajax wil zich gaan versterken met voormalig Real Madrid-talent'
Ryan Babel verbaast zich over topclubs: "De lat ligt nu lager"
Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27
Schreuder houdt rekening met doemscenario: "Dan worden we 5e"
Belgen discussiëren over Mika Godts: "In een matige competitie"
DHI-Klinieken Vergelijken: Waar Zit Nou Eigenlijk Het Verschil?
Vink tipt speler voor Ajax: "Dat zou ik een mooie stap vinden"
'Kaj Sierhuis verschijnt op de radar bij Eredivisie-subtop'
Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"
'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'
Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"
'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'
Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"
Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar
Jordi Cruijff negeert scouts van Ajax: "Geen meetings ingepland"
Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"
Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"
Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"
'Willem van Hanegem hoopt op Ajax': "Je hebt de punten nodig"
'Manchester United zit flink in de maag met overbodige Onana'
NOS maakt analisten WK bekend, ook oud-Ajacieden van de partij
VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'
Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"
Clasie baalt en wil Ajax voorbij in Eredivisie: "Met alle respect"