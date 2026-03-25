'Enorme dreun voor Ajacied: Tomiyasu moet afhaken wegens blessure'

bron: Sponichi
Takehiro Tomiyasu tegen Sparta Foto: © BSR Agency

Takehiro Tomiyasu heeft zich moeten afmelden voor de aankomende interlands van Japan. De verdediger van Ajax kampt met een blessure die hij opliep tijdens De Klassieker tegen Feyenoord (1-1), waardoor hij niet fit genoeg is om met de nationale ploeg in actie te komen in de oefenduels met Schotland en Engeland.

Tomiyasu zou eigenlijk maandag bij de selectie van Japan aansluiten, maar bleef in Amsterdam voor extra medische controles. Na onderzoek door de clubartsen werd duidelijk dat deelname aan de interlands niet haalbaar is, waarna hij zich definitief heeft teruggetrokken uit de selectie, zo meldt sponichi.

De afmelding is een flinke tegenvaller voor de Japanner, die juist net zijn rentree had gemaakt bij het nationale elftal na een lange afwezigheid door een knieblessure. Japan zal geen vervanger oproepen voor de verdediger. Hoe ernstig de blessure precies is, blijft vooralsnog onduidelijk

