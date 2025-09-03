Enric Llansana vol lof over Ajax-transfer: "Ik vind hem erg goed"

Ajax wist zich dinsdagavond definitief te versterken met Kasper Dolberg en Enric Llansana is vol lof over de Deense centrumspits. De voormalig Go Ahead Eagles-middenvelder, die in het verleden ook bij de club uit Amsterdam speelde, kent de kwaliteiten van de aanvaller.

"Ik vind Dolberg wel erg goed", sprak hij in 'De Voetbalkantine' op ESPN. "Ik heb natuurlijk kort met hem gespeeld, slechts zeven wedstrijden, maar ik vind het echt een hele goede spits. Soms zie je hem een hele wedstrijd niet, maar dan weet hij toch te scoren. Dat is best wel een kwaliteit van hem", aldus Llansana.

"Toen ik hier kwam, heeft hij me wel opgevangen. Ik ging best wel veel met hem om hier binnen de club", vervolgt de controleur met Spaanse roots. "Of hij gedag heeft gezegd in de groepschat? Nee, nee. Maar hij praat sowieso weinig in de groepsapp", besluit Llansana met een grote glimlach.