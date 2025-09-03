AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Enric Llansana vol lof over Ajax-transfer: "Ik vind hem erg goed"

Niek
Enric Llansana bij Anderlecht
Enric Llansana bij Anderlecht

Ajax wist zich dinsdagavond definitief te versterken met Kasper Dolberg en Enric Llansana is vol lof over de Deense centrumspits. De voormalig Go Ahead Eagles-middenvelder, die in het verleden ook bij de club uit Amsterdam speelde, kent de kwaliteiten van de aanvaller. 

"Ik vind Dolberg wel erg goed", sprak hij in 'De Voetbalkantine' op ESPN. "Ik heb natuurlijk kort met hem gespeeld, slechts zeven wedstrijden, maar ik vind het echt een hele goede spits. Soms zie je hem een hele wedstrijd niet, maar dan weet hij toch te scoren. Dat is best wel een kwaliteit van hem", aldus Llansana. 

"Toen ik hier kwam, heeft hij me wel opgevangen. Ik ging best wel veel met hem om hier binnen de club", vervolgt de controleur met Spaanse roots. "Of hij gedag heeft gezegd in de groepschat? Nee, nee. Maar hij praat sowieso weinig in de groepsapp", besluit Llansana met een grote glimlach. 

Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
