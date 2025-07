Enschedeër bekladde zeker elf panden in Amsterdam: 'FC Twente'

Zeker elf panden werden zaterdagnacht beklad. Op camerabeelden uit de Eerste Leliedwarsstraat zouden de personen te zien zijn. Volgens een buurtbewoner zouden 'daders' uit Enschede komen. Dat klopt: een 21-jarige 21-jarige Enschedeër neemt de verantwoordelijkheid voor het vandalisme op zich.

Aan 1Twente laat hij weten enorm veel spijt te hebben. "Had wat drankjes op en kwam tot dit domme besluit. Ik heb gewoon iets doms gedaan, schaam me dood. Ik zorg ervoor dat de gevels schoon worden gemaakt", zo klinkt het. De schade in de Jordaan is groot. De gevels van meerdere woningen zitten onder de verf en een 83-jarige bewoonster mist haar plantenbakken.

AT5 maakte ook een item over de bekladdingen. Het Amsterdamse medium meldt dat er inmiddels zes aangiftes zijn gedaan. FC Twente laat in een reactie weten het vandalisme af te keuren en zich van de actie te distantiëren.