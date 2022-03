Geschreven door Jessica Westdijk 13 mrt 2022 om 20:03

Het is een van de meest gestelde vragen voorafgaand aan een Europees thuisduel: is er een entrada? Het antwoord voor Ajax – Benfica is: ja, die is er!

Entrada’s moeten speciaal blijven en daarom zijn ze er niet voor elke wedstrijd, maar dinsdag tegen Benfica kan Ajax wel wat extra support gebruiken. Na de 2-2 in Lissabon is winst nodig om de laatste 8 van de Champions League te bereiken.

Om 18.30 wordt er verzameld bij station Bijlmer Arena. Let op: dat is dus een andere plek dan entrada’s in het verleden waren, meestal was dat onder de brug bij de hoofdingang.