"Er is voor Weghorst toch geen reden om weg te gaan bij Ajax?"

De kans is groot dat Brobbey komende zomer vertrek, maar Jansen weet niet of dat betekent dat Weghorst volgend seizoen de eerste spits wordt. "Weghorst is als pinchhitter geweldig, maar mensen en voetballers hebben dan ook de neiging om zichzelf een beetje te overschatten", merkt hij op in de Pak Schaal Podcast. "Ik snap dat wel en het is logisch. Dat maakt de discussie lastig, omdat Brobbey gewoon heel weinig levert in doelpunten."

Jansen denkt dat Weghorst wel bij Ajax blijft. "Er is voor Weghorst toch geen reden om te gaan? Hij wilde terug naar Nederland. Eerst was hij rond met Twente en dat was thuiskomen, maar toen kwam Ajax voorbij en toen wist hij niet hoe snel hij op die trein moest springen", herinnert hij. "Dat is niet erg, maar dan zit je daar nu en moet je dat koesteren. Wat moet hij nu nog in het buitenland? Maar tegelijkertijd zou ik als Ajax, als Brobbey gaat, sowieso een goede tweede spits erbij halen."