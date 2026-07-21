Eredivisie bereikt salarisrecord: "Pijnlijke conclusie is..."

Het gemiddelde salaris van een Eredivisie-speler is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat heeft Tom Knipping namens Voetbal International uitgezocht. De uitgaves hebben een recordhoogte bereikt, maar toch zegt dat niet alles.

"In het laatste seizoen voor de coronacrisis betaalden de clubs 308 duizend euro. Toen tijdens de pandemie het voetbal ondanks het gigantische commerciële succes geen vet op de botten had om een crisis te kunnen verteren, riepen enkele kopstukken op dat een momentum was aangebroken om een salarisplafond in te voeren" duidt Knipping.

"Toen probeerde (Karl-Heinz Red.) Rummenigge de discussie aan te zwengelen. ’Zodat het voetbal rationeler wordt en beter bewapend is tegen toekomstige crisissen.’ Hij kreeg bijval van de voorzitter van de Duitse bond, die dit wilde gaan bespreken met de UEFA. ‘De absurde transfersommen en salarissen zijn niet langer geloofwaardig.’ Maar dat soort bespiegelingen verdwenen direct in de prullenbak toen de stadions weer volstroomden. In Nederland ligt de gemiddelde beloning intussen 111 duizend euro hoger dan tijdens het seizoen dat eindigde in de coronabreak", aldus de journalist.

Toch is de inflatie in salarisuitgaves niet te zien op het veld: "De pijnlijke conclusie voor de Eredivisie is dat het salarisrecord niet heeft geleid tot betere prestaties. De zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst werd verspeeld. Uit onderzoek van de Amerikaanse professor Matt Andrews, uitgevoerd in opdracht van AZ, bleek eerder dit jaar dat de Eredivisie zich zorgen moet maken over de groeiende sportieve en economische kloof. De top wordt onvoldoende uitgedaagd met als gevolg een competitie die in kwalitatief opzicht slechts rond de tiende plaats in Europa wordt ingeschat."